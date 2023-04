Ciclismo: Bennati, Ganna può vincere anche grandi classiche

(ANSA) - ROMA, 10 APR - "Un corridore come Filippo non deve snaturarsi, ha dimostrato che un giorno potrà vincere queste grandi classiche. Ha dimostro che un giorno potrà vincere".

Così ai microfoni di Radio Anch'io sport il ct nazionale ciclismo Daniele Bennati sulla prestazione di Filippo Ganna alla Parigi-Roubaix. "I Mondiali e le corse a tappe? Non stiamo attraversando un periodo roseo dal punto di vista dei talenti - aggiunge - gli altri sono più attrezzati. Spero che nel corso di questi anni si possa tornare ai livelli in cui siamo abituati ad essere". (ANSA).