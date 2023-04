Ciclismo: Roubaix donne; Guazzini va ko, non partecipa

(ANSA) - PARIGI, 06 APR - Niente Parigi-Roubaix donne, in programma sabato, per la 22enne Vittoria Guazzini, azzurra oro mondiale nel quartetto dell'inseguimento ma che si disimpegna molto bene anche su strada. La portacolori della Fdj è caduta durante la ricognizione del percorso, e gli esami medici a cui è stata sottoposta hanno evidenziato una frattura del bacino. E' la seconda volta che l'atleta toscana riporta un infortunio in occasione della Parigi-Roubaix: le capitò anche in occasione della prima edizione (per le donne quella del 2021),quando cadendo in gara riportò la frattura di una caviglia.

"Ne deduco che la Roubaix davvero non è la mia corsa - il commento della Guazzini su Twitter -. Sono venuta qui due volte e in entrambe le occasioni me ne vado con un osso rotto. E' un peccato lasciare il team, ma sono certa che le mie compagne sapranno farsi valere" (ANSA).