Prima vittoria africana, Girmay torna a Gent-Wevelgem

(ANSA) - WEVELGEM, 25 MAR - Un anno dopo essere entrato nella storia diventando il primo corridore africano a vincere una classica delle Fiandre, Biniam Girmay domani torna a Gent-Wevelgem dove indosserà il pettorale numero 1. Il ciclista eritreo intende recitare il ruolo di protagonista nei prossimi tre weekend, da Wevelgem alla Parigi-Roubaix (9 aprile) passando per il Giro delle Fiandre (2 aprile). "Nel mio paese non ci sono ciottoli ma curiosamente, anche se è difficile, mi piace molto guidare in queste condizioni", ha detto in una conferenza stampa a Gent.

Il giovane velocista della formazione Intermarché-Circus (22 anni) non aveva misurato la portata della sua impresa dodici mesi fa. "Non conosce bene la storia del ciclismo - ha spiegato al quotidiano La Dernier Heure l'addetto stampa della sua squadra Maxime Segers - L'anno scorso potevamo mandarlo a La Route Tourangelle o alla Ghent-Wevelgem, per lui era la stessa cosa". "La mattina della mia vittoria, dodici mesi fa, nel briefing mi hanno spiegato le linee principali della gara.

Quando il direttore sportivo mi ha chiesto se avevo capito, ho risposto... no", si diverte ora il nativo di Asmara.

Vincitore lo scorso anno anche di una tappa del Giro d'Italia, al termine di uno sprint epico contro Mathieu van der Poel, Girmay ora è più consapevole della sua impresa. Le sue gare sono seguite nel paese dove i cinema trasmettono i principali eventi del calendario, comprese la classiche fiamminghe. "Peccato che il meteo per domani non sia molto buono. Preferisco girare con il bel tempo. Ma siamo in Belgio e in questo periodo dell'anno bisogna fare i conti con pioggia e vento" conclude Girmay.

Al via dell'85ma edizione ci saranno 175 corridori. Undici gli italiani. Le punte azzurre saranno Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), secondo classificato alla Milano-Sanremo 2023, e Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), reduci rispettivamente dal 10mo e 15mo° posto alla E3 Saxo Classic 2023. Ma anche Davide Ballerini, Jonathan Milan, Simone Consonni, Matteo Trentin, Giacomo Nizzolo e Luca Mozzato proveranno a mettersi in mostra. (ANSA).