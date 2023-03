Ciclismo: Dagnoni "In Italia campioni ci sono, manca la squadra"

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "All'Italia non mancano atleti bravi, ma manca una squadra di livello, una squadra World Tour che possa valorizzare i nostri corridori. Filippo Ganna è arrivato secondo alla Milano-Sanremo, però è in una squadra (Ineos-Grenadiers ndr) dove fanno il lavoro per altri atleti, quelli britannici". Lo ha detto il presidente della Federazione ciclistica italiana (Fci), Cordiano Dagnoni, in un forum all'ANSA. "Gli sponsor che arrivano sono addirittura governativi: Astana, Israel o Bahrein. A livello di emozione si perde qualcosa rispetto al passato", ha aggiunto il numero uno della Fci. (ANSA).