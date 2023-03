Ciclismo: Vollering vince la Strade Bianche femminile

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Demi Vollering ha vinto al fotofinish, battendo in uno sprint a due la belga Lotte Kopecky, la 9/a edizione della Strade Bianche femminile di ciclismo, con partenza e arrivo a Siena. Di 3h50'35" il tempo della vincitrice olandese, che ha domato i 136 chilometri della durissima gara organizzata da Rcs Sport e lunga 136 chilometri, che prevedeva poco più di 30 chilometri di strade sterrate divise in 8 settori.

Sul terzo gradino del podio è salita la statunitense Kristen Faulkner, in ritardo di 18", quarta la danese Uttrup Cecilie Ludwig a 2'01", quinta la campionessa del mondo, nonché favorita della corsa, l'olandese Annemiek Van Veuten, con lo stesso tempo. Nessuna italiana nella top ten.

Attimi di paura quando la Vollering, nel finale di corsa, a circa 14 chilometri dal traguardo, si è trovata davanti un cavallo fuggito da chissà dove. (ANSA).