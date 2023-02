Ciclista Tiberi spara a gatto ministro San Marino, team lo ferma

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Già multato di quattromila euro dalla giustizia di San Marino per aver ucciso con una carabina ad aria compressa un gatto di passaggio, appartenente al ministro del Turismo e delle Poste, il corridore della Trek-Segafredo Antonio Tiberi è stato sanzionato dal suo team, la Trek Segafredo, che era finora all'oscuro della vicenda. Tiberi, che sui social si dice pentito del suo gesto e pronto ad accettarne tutte le conseguenze, è stato sospeso "per un minimo di 20 giorni" e senza retribuzione, e non correrà al Trofeo Laigueglia, alla Tirreno-Adriatico e alla Milano-Torino. Trek non esclude altre azioni in futuro.

In una nota, il team "concorda pienamente con la multa e condanna fermamente l'atto riprovevole, che è una chiara violazione del codice di condotta della squadra". Il team devolverà anche la retribuzione sospesa al corridore "a un'idonea organizzazione di cura, protezione e soccorso degli animali".

Tiberi, 22 anni a giugno, la scorsa settimana era impegnato al Giro degli Emirati vinto dal campione del mondo Remco Evenepoel, chiudendo con un ottimo settimo posto, migliore degli italiani.

Ora è costretto a scendere di sella e a rinunciare alle prossime corse finchè il team non lo riammetterà, meditando sulle conseguenze del suo gesto. "Sono profondamente pentito di quanto è successo. Sparare al gatto è stato un atto tremendamente stupido e irresponsabile, della cui gravità e pericolosità mi sono reso conto solo a posteriori - scrive Tiberi sui social -.

Accetto, con senso di responsabilità e pentimento, le conseguenze e il biasimo per il mio gesto. Se non ne ho parlato pubblicamente prima (ahimè, sbagliando) è solo per un forte senso di vergogna e rammarico", scrive ancora il corridore, che chiede scusa al ministro, ai cittadini di San Marino, alla sua squadra e ai tifosi. (ANSA).