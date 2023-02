Ciclismo: XSPORT Challenge 2023 al via a Dubai

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - XSPORT Challenge nel 2023 diventa internazionale: l'iniziativa benefica giunta al 3° anno e che coinvolge un team di atleti capitanati dal campione olimpico Jury Chechi e dal ciclista Massimiliano Lelli, che si sono messi in gioco per gareggiare in competizioni ciclistiche in tutto il mondo a sostegno di una causa importante. XSPORT Challenge è nata grazie al contributo di Pharmaguida, che opera nel settore della salute, sempre attenta e vicina alle esigenze dei giovani.

L'azienda devolverà una quota importante delle vendite della linea XSPORT alla Dynamo Camp Onlus.

La Challenge supporta, infatti, la Onlus Dynamo Camp di Pistoia (http://www.dynamocamp.org/), che offre gratuitamente programmi ricreativi a bambini e adolescenti affetti da malattie croniche in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione, coinvolgendo anche i loro fratelli sani e le loro famiglie.

La prima tappa si è svolta ieri negli Emirati Arabi con la Spinneys 92 Dubai Cycle Challenge, una delle 28 prove UCI Gran Fondo World Series che garantiscono ai classificati nel primo 20% della loro categoria il pass per il Mondiale Granfondo UCI in programma a Glasgow il prossimo 4 Agosto. Oltre 1500 i ciclisti al via in rappresentanza di tutti e 5 i continenti.

L'entusiasmo e la forte motivazione hanno determinato un'ottima performance grazie alla quale tutti i ciclisti impegnati per la challenge si sono qualificati, brillando non solo nella classifica assoluta - infatti Enrico Guida si è classificato sesto, Massimiliano Lelli undicesimo e Jury Chechi tredicesimo - ma anche come vincitori di categoria. Secondo Nicola Guida, Founder di Pharmaguida: "anche quest'anno abbiamo deciso di continuare a supportare la Onlus Dynamo Camp. Il loro lavoro merita ammirazione e sostegno. Per questo motivo, ci sentiamo onorati di poter sostenere questa organizzazione e di far parte della loro missione. Ogni donazione, grande o piccola che sia, può fare una differenza significativa. In tal senso, i fondi raccolti aiuteranno Dynamo Camp a continuare a offrire sorrisi ed esperienze di vita ai bambini, a sviluppare nuovi programmi e ad ampliare le attività sociali e sportive come XSPORT Challenge". (ANSA).