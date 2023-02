Ciclismo: Giro d'Italia; tappa a Roma passerà da San Pietro

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Svelata questa mattina in Campidoglio l'ultima tappa del Giro d'Italia 2023 che si concluderà nella Capitale il 28 maggio. Un circuito della lunghezza di 17,6 chilometri che i corridori dovranno percorrere 5 volte e che li vedrà partire dall'Eur, per poi spostarsi a Ostia, fino a tornare indietro tra le bellezze della città di Roma.

Un percorso che sarà diverso da quelli visti nel 2018 e nel 2009, e toccherà Corso Vittorio, il Lungotevere, Passeggiata di Ripetta, Villa Borghese, i Fori Imperiali, Castel Sant'Angelo e un passaggio anche sotto San Pietro in Vaticano. L'ultima frazione a Roma prenderà il via nel pomeriggio in modo tale che l'arrivo su via dei Fori Imperiali con vista Colosseo sia in serata (circa le 18.45). (ANSA).