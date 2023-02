Cairo: "Il Giro d'Italia sarà competitivo e divertente"

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Direi che è un Giro d'Italia con campioni di altissimo livello. Poi, ci sono gli outsider che, come abbiamo visto negli ultimi anni, possono riservare sorprese. Ci saranno tanti arrivi in salita: sarà un giro competitivo e divertente. Negli ultimi anni ben due volte è stato vinto all'ultima tappa, è un giro che fino all'ultimo non svela il vincitore". Lo ha detto Urbano Cairo, presidente di Rcs, parlando del Giro d'Italia di quest'anno. Sulla tappa conclusiva a Roma, svelata oggi in Campidoglio, ha aggiunto: "Ritornare a Roma è una bellissima cosa. Una tappa del Giro è qualcosa di speciale in una città che è un museo a cielo aperto". (ANSA).