Europei pista: argento di Consonni-Scartezzini nella Madison

La coppia azzurra composta da Simone Consonni e Michele Scartezzini ha conquistato la medaglia d'argento nella Madison agli Europei di ciclismo su pista a Grenchen, in Svizzera. L'oro è stato vinto dalla Germania, con Roger Kluge e Theo Reinhardt, mentre il bronzo è andato alla Francia con la coppia Thomas-Grondin.

E' la seconda medaglia di giornata per l'Italia. dopo il bronzo nella Madison femminile di Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini. Ed è la quarta a Grenchen per il bergamasco Consonni, già argento ieri nella Omnium e oro nella corsa a punti e con il quartetto dell'inseguimento a squadre.

