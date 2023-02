Ciclismo: Longo Borghini vince giro Emirati Arabi donne

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Elisa Longo Borghini ha vinto il Giro degli Emirati Arabi Uniti femminile al termine dell'ultima tappa (119 km completamente pianeggianti con arrivo ad Abu Dhabi) in cui si è imposta in volata l'olandese Charlotte Kool.

Longo Borghini, 31enne piemontese che in carriera ha vinto due bronzi olimpici (Rio e Tokyo) e due mondiali, una Parigi-Roubaix e un giro delle Fiandre, ha costruito il successo in terra emiratina aggiudicandosi la tappa di ieri con arrivo in salita a Jebel Hafeet.

Nella classifica generale finale sale sul gradino più alto di un podio tutto italiano, visto che dietro di lei si sono piazzate la compagna di squadra nella Trek-Segafredo Gaia Realini, staccata di 7". Al terzo posto Silvia Persico ( (UAE Team) con un ritardo di 1'18". (ANSA).