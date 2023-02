Europei Pista: 500m donne, Miriam Vece in finale

(ANSA) - GRENCHEN, 11 FEB - Buone notizie dal settore velocità, e in particolare dai 500 metri cronometrati donne degli Europei di ciclismo su pista. Nelle qualificazioni l'azzurra Miriam Vece ha fatto registrare il tempo di 33.367, non lontano dal suo record italiano, che le è valso il secondo tempo alle spalle solo della campionessa europea uscente, la tedesca Emma Hinze. La 25enne cremasca Vece si è quindi qualificata per la finale (oggi dalle 18.34), che verrà disputata dalle migliori sei delle eliminatorie. Elinata l'altra azzurra Giada Capobianchi.

L'inseguimento individuale femminile ha invece visto l'eliminazione di Vittoria Guazzini e Martina Alzini, rispettivamente quinta e sesta e quindi a un passo dalla qualificazione raggiunta dalle tedesche Franziska Brausse e Mieke Kroger e dalle britanniche Josie Knight e Anna Morris.

