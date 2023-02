Consonni non delude, è argento nell'Omnium

Il bergamasco Simone Consonni ha conquistato la medaglia d'argento nell'Omnium e ha consentito così all'Italia di muovere il medagliere degli Europei di ciclismo su pista anche nel quarto giorno di gare, nonostante il forfeit di Elia Viviani, a causa di un attacco influenzale improvviso. Già protagonista con il quartetto e nella corsa a punti, Consonni non ha deluso le attese, inchinandosi solo al forte francese Benjamin Thomas. "Ho preso il posto del capitano, spero di averlo sostituito degnamente - ha detto dopo la premiazione -. La corsa a punti mi piace. Sono contento di essermi difeso contro campioni come Thomas, che ha fatto una gara incredibile".

Il transalpino è approdato alla corsa a punti finale con due punti di distacco proprio dall'azzurro e sei dalla vetta, ha fatto subito capire che puntava al bersaglio grosso. ha vinto i primi tre sprint, poi ha guadagnato un giro, mentre Consonni non ha preso subito la sua ruota: "Volevo sorprenderlo e quindi ho atteso la seconda parte di gara per provare qualcosa", ha spiegato. Dopo 50 giri è entrato in azione guadagnando il giro che lo ha catapultato in seconda posizione. Da quel momento in poi è stata una lotta tra i due, ma alla fine l'argento non ha tolto il sorriso all'azzurro: "Una medaglia che fa sempre piacere, specie se arriva dopo due titoli europei".

Il medagliere azzurro, al termine della giornata, conta tre medaglie d'oro e due argenti. Poteva essere ancora più ricco grazie a Miriam Vece, che si è invece fermata ai piedi del podio nella finale dove era entrata col secondo tempo assoluto. Ha vinto il titolo continentale la tedesca Hinze davanti alla campionessa del mondo Kouame e all'olandese van der Wouw, che ha preceduto l'azzurra di soli 3 centesimi.