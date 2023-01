Ciclismo: anche Carapaz al 60/o Laigueglia

(ANSA) - GENOVA, 31 GEN - Ci sarà anche il campione olimpico Richard Carapaz ai nastri di partenza del sessantesimo trofeo Laigueglia in programma il primo marzo prossimo nella gara che abitualmente segna il via del calendario del ciclismo professionista in Italia.

Ben dieci le formazioni "World Tour", sulle 22 iscritte, presenti per una manifestazione che precederà di tre giorni un'altra delle classiche di primavera, la "Strade bianche".

Confermato il percorso che prevede 201,3 chilometri di gara con partenza e arrivo nella cittadina della riviera ponentina ligure. Due i gran premi della montagna, il Paravenna e il Testico, mentre il circuito finale di 10 km da ripetere quattro volte vedrà i corridori impegnati sulla salita e conseguente discesa di Colla Micheri.

Il Laigueglia anche in questa edizione farà parte del Challenge Liguria, la speciale classifica a punti che premierà il miglior corridore sulla base dei risultati ottenuti al Trofeo e al Giro dell'Appennino. (ANSA).