Ciclismo, Tour Down Under: tappa a Coquard, Vine sempre leader

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Il 30enne Bryan Coquard, con il tempo di 2h53'41", ha vinto la 4/a e penultima tappa del 23/o Tour Down Under di ciclismo, disputata da Port Willunga a Willunga e lunga 133,2 chilometri. Il francese, sul traguardo in leggera salita, ha preceduto l'ex leader della corsa Alberto Bettiol, secondo a 6", e l'altro francese Hugo Page, terzo a 7". Nella classifica generale l'australiano Jay Vine è sempre leader, in 13h26'31", davanti all'inglese Simon Yates, in ritardo di 15".

Domani la corsa a tappe australiana, che ha aperto la stagione agonistica 2023 dei pedali, si concluderà con la disputa della 5/a e ultima tappa, da Unley a Mount Lofty, su un percorso lungo 112,5 chilometri. (ANSA).