Ciclismo: Pinot lascia a fine stagione, penserò a me stesso

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Un altro big del ciclismo si prepara al ritiro: si tratta di Thibaut Pinot che, come riporta oggi L'Equipe, a fine stagione lascerà l'attività agonistica.

"Durante il lockdown ho cominciato a pormi degli interrogativi - ha spiegato, il corridore francese - mi sono sentito me stesso, ho vissuto senza pressioni e stress, pertanto ho deciso di non volermi più perdere alcuni momenti preziosi della mia vita. Il lockdown mi ha confermato che può esserci una vita anche senza il ciclismo". Pinot ha rivelato di volersi dedicare, d'ora in avanti, agli animali e alla natura, le sue passioni quando non pedala.

Nell'ultima stagione, quella attuale, il 32enne nato a Lure gareggerà molto in Italia: infatti, prenderà parte alla Tirreno-Adriatico e poi parteciperà al Giro d'Italia. L'addio dovrebbe arrivare al Lombardia, che vinse nel 2018, nel mese di ottobre. In carriera Pinot ha conquistato vittorie di tappa in tutti e tre i grandi giri e ha chiuso sul podio il Tour de France 2014, vinto da Vincenzo Nibali. (ANSA).