Giro: nel 2023 non solo Evenepoel, anche Roglic e Ganna al via

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Remco Evenepoel e non solo. L'elenco dei partenti del Giro d'Italia di ciclismo edizione 2023 si arricchisce: oltre al giovane belga, campione del mondo in linea su strada, al gallese Geraint Thomas, vincitore nel 2017, e al recordman dell'ora Filippo Ganna, anche Primoz Roglic - oro nella crono olimpica a Tokyo e triplo vincitore della Vuelta - sarà al via della corsa rosa organizzata da Rcs Sport-La Gazzetta dello Sport.

Lo sloveno nel 2019 è salito sul podio nell'Arena di Verona, assieme al vincitore Richard Carapaz e al siciliano Vincenzo Nibali, che si è da poco ritirato dall'attività agonistica. Il Giro dell'anno prossimo scatterà sabato 6 maggio con la crono della Costa dei Trabocchi (Chieti) e si concluderà domenica 28 maggio a Roma. (ANSA).