Rebellini: Abodi, serve responsabilità sulla strada

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - I numeri degli incidenti sulla strada "sono ogni anno impressionanti", e perciò "non possiamo far finta di niente, ma dobbiamo ripristinare dei presidi educativi", perché occorre agire sul fronte della "responsabilizzazione" di chi si mette alla guida. Così il ministro dello Sport e dei giovani Andrea Abodi commenta, a margine della cerimonia di premiazione dei progetti innovativi promossa dall'Angi, a Roma, la scomparsa del ciclista veneto Davide Rebellin, travolto da un tir. "Dobbiamo fare in modo che chi toglie una vita si assuma sempre la sua responsabilità", chiosa il ministro. (ANSA).