Giro: Onorato, lavoriamo all'arrivo a Roma per 4 anni

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Ci sono trattative avviate tra il Comune di Roma e RCS Sport per ospitare l'arrivo del Giro d'Italia per i prossimi quattro anni, fino al 2026. Lo rende noto all'ANSA l'assessore allo Sport di Roma, Alessandro Onorato, durante la presentazione della Corsa Rosa 2023 al Teatro Lirico di Milano.

"Il nostro obiettivo è programmare, completare con il Giro d'Italia un cartellone di grandi eventi come la Ryder Cup e la Formula E. Per noi è l'occasione di rilanciare l'immagine di una città moderna, non può bastare più lo straordinario patrimonio monumentale-archeologico. Investiamo nei grandi eventi sportivi per le forti ricadute economiche sulla città, abbiamo un piano di sviluppo sui 3/5 anni per il comparto turistico con l'apertura di tanti posti letto in hotel 5 stelle lusso".

