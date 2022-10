Ciclismo,Mondiali pista: Bianchi in finale nel chilometro uomini

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Nella specialità del chilometro uomini dei Mondiali di ciclismo su pista a Parigi, Matteo Bianchi, campione italiano in carica della specialità, si è qualificato per la finale, ottenendo il secondo tempo a 1"166 dall'olandese Jeffrey Hoogland (58,294) e con il record italiano in 59"460. Problema di tubolare per l'altro azzurro in gara, Davide Boscaro che non è riuscito a rientrare negli otto. La finale è in programma alle ore 20 circa. Elisa Balsamo, fresca dell'oro di ieri nell'inseguimento donne, ha chiuso al nono posto dopo le prime 2 prove (Scratch e Tempo Race) nella specialità dell'Omnium. (ANSA).