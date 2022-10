Ciclismo: Gran Piemonte, a Beinasco trionfo di Cortina

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Ivan Garcia Cortina (Movistar Team), in 4h21'44" e alla media di 45,390 km/h, ha vinto la 106/a edizione della Gran Piemonte di ciclismo, disputata su un percorso lungo 198 chilometri, con partenza Omegna (Verbano-Cusio-Ossola) e arrivo a Beinasco (Torino). Matej Mohoric (Bahrain Victorious) e Alexis Vuillermoz (TotalEnergies) si sono classificati rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Il corridore spagnolo ha vinto in uno sprint di un gruppo ridotto di corridori dopo che il plotone principale ha scheggiato la salita di Pilonetto. Il gruppo che comprendeva i velocisti si è presentato sul traguardo con oltre 1' di ritardo dal vincitore. "Questa è la mia prima vittoria in tre anni - ha detto Cortina, dopo l'arrivo - quindi provo molta felicità.

Questa mattina pensavo di poter vincere, perché mi sono sentito super-bene nelle ultime gare. Ero abbastanza indietro nell'ultima curva, ma sono riuscito a superare tutti nel rettilineo finale". (ANSA).