Ciclismo: Mas vince per distacco il Giro dell'Emilia

(ANSA) - BOLOGNA, 01 OTT - Enric Mas della Movistar ha vinto il Giro dell'Emilia, arrivando in solitario sul traguardo in cima alla durissima salita di San Luca di Bologna. Lo spagnolo ha staccato, sull'ultima delle cinque ascese del circuito conclusivo, il campione sloveno Tadej Pogacar, arrivato insieme all'italiano Domenico Pozzovivo, terzo. Al quarto posto il compagno di squadra e connazionale di Mas, il 42enne Alejandro Valverde, poi il colombiano Rigoberto Uran. Sesto il bolognese Lorenzo Fortunato. La gara era partita da Carpi, lunga 199 km.

Mas, secondo quest'anno alla Vuelta dietro a Evenepoel, si candida così per essere uno dei protagonisti alla classica monumento di fine stagione, il Giro di Lombardia in programma sabato prossimo. (ANSA).