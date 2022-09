Ciclismo: Mondiali; Bennati e i prof.in Australia,lunedì U23

(ANSA) - ROMA, 17 SET - In queste ore sbarcano in Australia, a Bowral, quartier generale degli azzurri, i corridori professionisti guidati da Daniele Bennati. E' la seconda volta che i Mondiali si disputano nel continente oceanico: la prima, datata 2010, andarono in scena a Geelong, sempre in Australia, da dove l'Italia tornò 'solo' con l'oro di Giorgia Bronzini.

Nell'appuntamento iridato dell'anno scorso, sulle strade delle Fiandre, il bottino della spedizione è stato ben più ricco, con tre ori (vittorie di Ganna, Elisa Balsamo e Filippo Baroncini) e un bronzo nella Mixed Team Relay. Dopo le crono di domani, il programma dei Mondiali prevede per lunedì la crono uomini Under 23, con Lorenzo Milesi e Davide Piganzoli al via.

Ieri, intanto, gli azzurri delle crono hanno testato il percorso di gara: tre di loro domani saranno al via a Wollongng (Australia). Oltre al bicampione del mondo Filippo Ganna, cha scatterà dalla pedana alle ore 8,19 italiane (da ultimo, in quanto detentore del titolo), al via Matteo Sobrero - campione italiano della specialità 2021 - ed Edoardo Affini. La partenza del primo corridore alle 5,42 italiane. La prova sarà preceduta dalla crono femminile, con la Fidanza e la Guazzini. (ANSA).