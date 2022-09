Ciclismo: ecco i 10 scelti da Bennati per Mondiale in Australia

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Daniele Bennati ha voluto attendere le gare in Canada prima di scegliere i 10 che voleranno in Australia e dai quali usciranno i titolari per la prova in linea di domenica 25 settembre. Ha potuto così ammirare un Andrea Bagioli pronto e reattivo e un Alberto Bettiol in crescita di condizione: "Direi che abbiamo Bettiol e Trentin pilastri.

Bagioli in netta crescita" ha commentato il tecnico toscano al termine del GP del Canada.

Il gruppo disegnato dal ct azzurro punta soprattutto sulla freschezza di atleti già protagonisti tra gli U23 come Battistella, Bagioli e Zana. Dentro anche due cronomen come Affini e Sobrero, da tempo ai vertici internazionali nelle prove contro il tempo. Se dovessero essere schierati nella prova in linea farebbero il loro esordio ad un mondiale strada. Una scelta, questa del tecnico azzurro, che ha una esatta valenza legata al percorso australiano. E poi ci sono gli uomini esperienza, quelli in grado di pilotare la squadra nei momenti decisivi. I capitani o tecnici in corsa: Matteo Trentin, campione europeo nel 2018 e vice campione del mondo nel 2019, e Alberto Bettiol. Per loro un ruolo simile a quello che lo stesso Bennati ha occupato spesso in corsa: "Non siamo favoriti - ha ricordato il ct nell'indicare la rosa - ma è una formazione imprevedibile, con atleti che quando hanno vestito la maglia azzurra hanno spesso fatto bene. Ricordiamo, per esempio, le vittorie europee di Affini nelle categorie minori, il titolo mondiale U23 di Battistella nel 2019, oltre alle già citate prestazioni di Matteo Trentin in Maglia Azzurra.

Bennati partirà con parte della squadra il 16 settembre da.

Per indicare le riserve c'è tempo: "Farò le valutazioni dopo gli allenamenti in loco. Sono certo che i ragazzi daranno il massimo e onoreranno la maglia".

I convocati: Affini Edoardo (Jumbo Visma); Ballerini Davide (Quick Step Alpha Vynil); Bagioli Andrea (Quick Step Alpha Vynil); Battistella Samuele (Astana Qazaqstan); Bettiol Alberto (EF Education Easypost); Conci Nicola (Alpecin Deceuninck Development); Rota Lorenzo (IntermarchE Wanty Gobert); Sobrero Matteo (Bike Exchange Jayco); Trentin Matteo (UAE Emirates); Zana Filippo (Bardiani CSF Faizanè). (ANSA).