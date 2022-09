Vuelta: la 19/a tappa a Pedersen, Evenepoel resta leader

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Mads Pedersen in 3h19'11" ha vinto la 19/a e terz'ultima tappa della 77/a Vuelta di Spagna di ciclismo, con partenza e arrivo a Talavera de la Reina, lunga 138,3 chilometri. Il danese ha preceduto sul traguardo di qualche metro l'inglese Fred Wright, secondo, e il belga Gianni Vermeersch, terzo. Davide Villella solo 15/o.

Il belgo Remco Evenepoel ha conservato la maglia rossa di leader della classifica generale, che sarà chiamato a difendere domani, nella 20/a e penultima frazione, che porterà i corridori da Moralzarzal a Puerto de Navacerrada, dopo 181 chilometri. La corsa prevede un arrivo in salita, a quota 1.832 metri d'altezza. I corridori dovranno affrontare ben cinque Gran premi della montagna, tutti ben oltre i mille metri di quota. Per Evenepoel è l'ultimo sforzo prima della passerella di poco meno di 100 chilometri per la consacrazione a Madrid. (ANSA).