Vuelta: Carapaz vince 14/a tappa, Evenpoel sempre leader

Richard Carapaz ha vinto da solo la quattordicesima tappa della Vuelta, in cima alla Sierra de la Pandera in Andalusia, mentre Primoz Roglic ha riaperto la classifica generale facendo vacillare il primato di Remco Evenepoel che ha comunque mantenuto la maglia rossa di leader.

L'ecuadoriano ha vinto la sua seconda tappa del circuito spagnolo 2022, due giorni dopo il suo tour de force in cima alle Penas Blancas.

Otto giorni dopo aver indossato la maglia rossa, il belga Evenepoel ha concesso per la prima volta 48 secondi complessivi al secondo classificato Primoz Roglic (Jumbo) e venti secondi a Enric Mas (Movistar) e ora ha ora un vantaggio di solo 1 minuto e 49 secondi sul tre volte campione in carica sloveno e 2 minuti e 43 secondi sullo spagnolo.

Senza il suo compagno di squadra Julian Alaphilippe, ritiratosi mercoledì dopo una caduta, Evenpoel non è riuscito a seguire l'attacco portato da "Rogla" a quattro chilometri dal traguardo nei tratti del 12% della prima categoria si passa a quasi 2000 metri sul livello del mare.