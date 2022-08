Vuelta: 11/a tappa a Groves, Alaphilippe cade e si ritira

L'australiano Kaden Groves ha vinto in volata l'undicesima tappa della Vuelta tra Alhama de Murcia e Cabo de Gata in Andalusia, mentre Julian Alaphilippe si è ritirato dopo una caduta. Il pilota di BikeExchange ha vinto la sua prima tappa di un grande giro battendo Danny Van Poppel (Bora-Hansgrohe) e Tim Merlier (Alpecin) sul traguardo. Remco Evenepoel (Quick-Step) resta leader della corsa con 2 minuti e 41 secondi di vantaggio sul tre volte campione in carica Primoz Roglic (Jumbo) e tre minuti e tre secondi sullo spagnolo Enric Mas (Movistar).

La tappa è stata segnata dall'abbandono di Julian Alaphilippe (Quick-Step) dopo una caduta in una curva a 64 chilometri dal traguardo. Il francese ha riportato un infortunio alla clavicola ed è stato portato in barella al più vicino ospedale. Oggi intanto cinque nuovi corridori sono risultati positivi al Covid: il vincitore dell'edizione 2018 e finora quinto assoluto Simon Yates (BikeExchange), il francese Pavel Sivakov (Ineos) e i tre membri del team Ken Pharma Roger Adria, Hector Carretero e Pau Miquel.