Ciclismo: Malagò 'caso provvigioni? Chiesti chiarimenti FCI'

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - "I bilanci del ciclismo sono apposto sia sotto il profilo dei numeri che della trasparenza. Come tutti gli sport ci sono anche a livello di risultati luci e ombre e dispiace che tutto questo passi in secondo piano", lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, a margine della presentazione dei Giochi del Mediterraneo di Squash 2022, parlando del caso provvigioni" della Federciclismo legato a delle sponsorizzazioni. Sulle dimissioni di Norma Gimondi dalla federazione, invece, ha poi aggiunto: "Ho parlato con il presidente Cordiano Dagnoni e sentito il segretario generale. Ho parlato anche con Norma Gimondi . Lei aveva mandato una pec con la quale si dimetteva anche dalla giunta Coni ma ignara che potesse restarci anche senza essere in consiglio federale. Una volta chiarito ha provveduto a mantenere ruolo in Giunta e ne siamo felici. Non sono un giudice, ma quello che ho chiesto al presidente e avverrà domani è di chiarire nei dettagli tutte le considerazioni dei giorni passati". (ANSA).