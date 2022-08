Vuelta: 9/a tappa a Meintjes, ma Evenepoel sempre più leader

Bella impresa di Louis Meintjes che ha vinto per distacco la 9/a tappa della 77/a Vuelta di Spagna di ciclismo, da Villaviciosa a Les Praeres, lunga 171 chilometri. Il sudafricano ha preceduto due italiani: Samuele Battistella, secondo a 1'01", ed Edoardo Zambanini, terzo a 1'14". Quarto posto per il leader della classifica generale Remco Evenepoel, a 1'34". Il belga può però sorridere, dal momento che ha staccato tutti i rivali per il successo finale a Madrid.

Lo sloveno Primoz Roglic, infatti, si è piazzato a 2'26" dal vincitore di tappa, il britannico Simon Yates a 2'37", il colombiano Miguel Angel Lopez a 2'58", lo spagnolo Alejandro Valverde a 3'06". L'inglese Tao Geoghegan Hart è sprofondato a 5'51". Nella generale adesso Evenepoel ha 1'12" sullo spagnolo Enric Mas e 1'53" su Roglic. Simon Yates è a 3'08", l'australiano Jai Hindley a 5'36" e l'ecuadoriano Richard Carapaz a 14'34". Domani secondo giorno di riposo della corsa a tappe spagnola, che ripartirà martedì con la 10/a frazione, da Elche ad Alicante, una cronometro individuale lunga 30,9 chilometri.