Ciclismo: Quintana rinuncia a Vuelta 'voglio difendermi al Tas'

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - "Annuncio che non parteciperò alla Vuelta per far valere le mie ragioni davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport, tornerò al calendario delle gare a fine stagione".

Con un breve comunicato il corridore colombiano Nairo Quintana annuncia la decisione presa in extremis di rinunciare alla Vuelta España per concentrarsi sulla difesa dall'accusa di aver assunto il Tramadol durante il Tour de France. (ANSA).