Ciclismo, Europei: Consonni è argento nell'Omnium maschile

(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Si chiude in trionfo il Ferragosto su pista per l'Italciclismo agli Europei di Monaco di Baviera: gli azzurri, infatti, intascano anche l'argento di Simone Consonni nell'Omnium. L'olimpionico e campione del mondo dell'inseguimento a squadre ha sfiorato l'oro ed è stato preceduto dal francese Donavan Grondin, che si è imposto con 150 punti, due in più di Consonni (148) e 4 in più dello spagnolo Sebastian Mora Vedri, che ha ottenuto la medaglia di bronzo.

