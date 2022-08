Ciclismo: Europei, Viviani oro nell'eliminazione su pista

Impresa colossale di Elia Viviani agli Europei di ciclismo in corso a Monaco di Baviera. Dopo avere concluso al settimo posto la gara in linea su strada disputata oggi pomeriggio, il veneto ha vinto l'oro in serata nell'eliminazione su pista. Alle sue spalle il tedesco Theo Reinhardt, medaglia d'argento, e il belga Jules Hesters, bronzo.