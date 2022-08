Ciclismo, Europei: Plebani d'argento, Moro è invece bronzo

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Ancora medaglie per l'Italia che pedala su pista a Monaco di Baviera: ne sono arrivate due in un colpo solo grazie alle prestazioni di Davide Plebani e Manlio Moro, che sono saliti sui due gradini più bassi del podio nell'Inseguimento individuale. Plebani si è messo al collo un argento, Moro invece il bronzo. La finale della prova è stata appannaggio, secondo pronostico, del tedesco Nicolas Heinrich, con il tempo di 4'09"320. Plebani, dopo un formidabile testa a testa con l'avversario di casa, ha chiuso la propria prova in 4'12"924, mentre Moro ha avuto la meglio sul britannico Charlie Tanfield, precedendolo con il tempo di 4'15"362. (ANSA).