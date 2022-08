Ciclismo: Benoot cade in allenamento, piccola frattura cervicale

(ANSA) - BRUXELLES, 09 AGO - Il belga Tiesj Benoot ha annunciato di soffrire di una "piccola" frattura cervicale, che dovrebbe fargli saltare la fine della stagione ciclistica, dopo essere stato vittima di un violento incidente durante l'allenamento di lunedì in Italia. "Innanzitutto voglio dire a tutti che sto bene", ha rassicurato sui social il corridore della Jumbo-Visma. "Ieri (lunedì) sono stato coinvolto in un incidente sulle Alpi italiane. Sono ricoverato in ospedale dove sto ricevendo buone cure. Nonostante la gravità della situazione - gli esami hanno dimostrato che soffro di una piccola frattura al collo - non sono mai stato in perico di vita", ha continuato, indicando di essere in condizioni "stabili".

"Nelle prossime settimane sarò completamente concentrato sul mio recupero", ha concluso il corridore, che dovrebbe quindi saltare la fine della stagione. Ieri il quotidiano belga Het Laatste Nieuws aveva annunciato che Benoot era stato investito da un'auto durante l'allenamento. (ANSA).