Tour donne: danese Ludwig vince 3/a tappa in volata

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - La danese Cecilie Ludwig (Fdj-Suez) ha vinto la La terza tappa del Tour de France femminile, la Reims-Epernay di 133,6 chilometri. Seconda piazza per l'olandese Marianne Vos (Jumbo-Visma), che resta maglia gialla, e terza per la sudafricana Ashleigh Moolman. Le italiane Silvia Persico ed Elisa Longo Borghini hanno chiuso rispettivamente in quarta e quinta piazza.

Vos mantiene un vantaggio di 16 secondi su Persico e la polacca Niewiakoma e di 21 su Longo Borghini. Domani la quarta tappa proporrà un percorso più movimentato, da Troyes a Bar sur Aube di 126,8 km. (ANSA).