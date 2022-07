Giro Vallonia: Alaphilippe positivo al covid, deve ritirarsi

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Stagione sfortunata per il ciclista francese Julian Alaphilippe. Il campione del mondo, impegnato nel Giro della Vallonia, ha dovuto ritirarsi dopo essere risultato positivo al Covid appena due giorno dopo la vittoria nella prima tappa che segnava il suo rientro alle corse.

Un ulteriore stop dopo le tante rinunce e ritiri a causa di cadute e malanni, in una lista che comprende la Milano-Sanremo, il Giro delle Fiandre e soprattutto il Tour de France, che non l'ha visto al via a causa dei postumi di una brutta caduta alla Liegi-Bastogne-Liegi. "Mi spiace lasciare la squadra - ha dichiarato via social il 30enne corridore -, spero di stare meglio nel giro di qualche giorno. La mia condizione è buona e voglio tornare presto ed essere protagonista del finale di stagione". Alaphilippe dovrebbe tornare in corsa alla Clasica San Sebastian per poi dedicarsi alla Vuelta, al via il 19 agosto, e cercare infine un tris iridato ai Mondiali in programma in Australia. (ANSA).