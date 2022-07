Tour: positivo al Covid, lo spagnolo Mas si ritira

(ANSA) - CASTELNAU-MAGNOAC, 22 LUG - Il covid continua a colpire al Tour de France. Lo spagnolo Enric Mas, undicesimo in classifica generale, è stato costretto a ritirarsi dopo essere risultato positivo: lo ha annunciato il suo team, la Movistar, prima del via della 19/a tappa.

Il maiorchino "è in buona salute", hanno detto i responsabili della al raduno di partenza di Castelnau-Magnoac. Mas, 27 anni, è arrivato due volte secondo alla Vuelta (2019 e 2021).

L'abbandono dello spagnolo, secondo corridore della sua squadra positivo al covid-19 dopo il connazionale Imanol Erviti, porta a sedici il numero dei ciclisti che hanno dovuto lasciare la gara a causa del virus. (ANSA).