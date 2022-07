Tour: Roglic abbandona, problemi a spalla e schiena

(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Primoz Roglic ha deciso di abbandonare il Tour de France prima dell'inizio della 15a tappa.

"Per permettermi di curare adeguatamente i miei infortuni, abbiamo deciso che oggi non sarò al via", ha detto lo sloveno, infortunatosi alla spalla e alla zona lombare nella prima settimana, nel messaggio pubblicato sul profilo Twitter della sua squadra, la Jumbo Visma. (ANSA).