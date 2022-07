Tour: si ritira l'olandese Van Der Poel

(ANSA) - SERRE CHEVALIER, 13 LUG - L'olandese Mathieu van der Poel si è ritirato a metà dell'undicesima tappa del Tour de France verso il Col du Granon. In fuga all'inizio della tappa con il suo grande rivale, il belga Wout van Aert, van der Poel, 27 anni, è stato raggiunto e poi staccato dal gruppo, prima di gettare la spugna. Il doppio vincitore del Giro delle Fiandre era stato solo l'ombra di se stesso fin dall'inizio della Grande Boucle in Danimarca. Il Tour è stata la sua prima gara dal Giro d'Italia a maggio, l'unico grande tour che ha completato nella sua carriera. L'anno scorso ha lasciato il Tour de France al termine dell'ottava tappa, dopo averne vinta una e aver indossato la maglia gialla per sei giorni. E' il secondo ritiro di giornata dopo quello del belga Oliver Naesen (AG2R). (ANSA).