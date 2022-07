Giro donne: 6/a tappa alla olandese Vos

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Nella volata finale della sesta tappa del Giro donne, a Bergamo, si è imposta Marianne Vos (Jumbo-Visma) davanti a Lotte Kopecky e Silvia Persico. La campionessa olandese ha vinto la frazione da Sarnico al capoluogo bergamasco (114,7 km) con il tempo di 2h58'30", mettendosi sulle spalle la Maglia Ciclamino; per lei quarto podio in sei tappe, di cui due vinte, che portano a quota 32 il record assoluto di frazioni vinte al Giro.

Annemiek van Vleuten (Movistar), settima al traguardo, resta in maglia rosa, con un vantaggio di 25 secondi in classifica generale sulla spagnola Margarita Canellas e 54 secondi sull'azzurra Marta Cavalli, che oggi ha chiuso settima e che indossa anche la maglia azzurra. Nuova maglia verde per Elise Chabbey. (ANSA).