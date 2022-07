Giro Donne: Elisa Balsamo vince in volata,sua la maglia rosa

(ANSA) - TORTOLI, 01 LUG - Vittoria in volata per l'azzurra Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) nella seconda tappa del Giro Donne. Negli ultimi metri della corsa di 106,6 km da Villasimius a Tortolì (Nuoro), la piemontese ha trovato lo spunto vincente sul gruppone sfilando la maglia rosa a Kristen Faulkner (Usa), prima ieri nella cronometro del Poetto di Cagliari.

L'olandese Marianne Vos, che contava imporsi, ha visto l'italiana spuntarla di un soffio, anche se l'ufficialità è arrivata solo col fotofinish. Un buon avvio di Giro per la campionessa iridata: nella crono a Cagliari era arrivata terza contenendo lo strapotere della Faulkner. In classifica ha ora 4'' di vantaggio sulla statunitense e 12'' sulla Vos, che è quinta con un secondo di vantaggio su Elisa Longo Borghini.

Oggi la corsa è stata decisa a 10km da Tortolì quando il gruppo ha ripreso le sei in fuga: Matilde Vitillo, Cristiana Tonetti, Inga Cesulien, Beatrice Rossato, Marta Jaskulska e Francesca Pisciali. Al traguardo, cinque azzurre tra le prime dieci: quinta Chiara Consonni, sesta Rachele Barbieri. E poi Marta Bastianelli ottava e Silvia Zanardi al nono posto.

Domani ultima tappa sarda lunga 113,4 km da Dorgali (Cala Gonone) a Olbia, piuttosto pianeggiante. (ANSA).