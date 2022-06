Tour: Uae Emirates "Trentin positivo, al suo posto Hirschi"

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - L'italiano Matteo Trentin non sarà alla partenza del Tour de France, venerdì a Copenaghen, essendo risultato positivo ad un test anti-covid. Lo ha reso noto la sua squadra, la Uae Emirates, informando che il corridore, del tutto asintomatico, sarà sostituito dallo svizzero Marc Hirschi.

Trentin è il secondo tra gli iscritti alla Grande Boucle a dover rinunciare a causa del virus, che ieri aveva colpito il belga Tim Declerq, della Quick Step. La Uae Emirates è la squadra di Tadej Pogacar, lo sloveno vincitore delle ultime due edizioni e dato per favorito per un possibile tris. (ANSA).