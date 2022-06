Ciclismo: Zana è il nuovo campione italiano su strada

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Filippo Zana, 23enne vicentinodi Thiene della Bardiani SF, ha vinto la prova in linea su strada dei campionati italiani di ciclismo, svoltasi da Castellaneta Marina ad Alberobello, lungo 237 km. Zana si è imposto in uno sprint di un gruppetto di quattro fuggitivi presentatisi sul traguardo. Al secondo posto Lorenzo Rota, terzo Samuele Battistella, quarto Andrea Piccolo.

"Non ci credo ancora, ho vinto il campionato italiano, grazie a tutta la squadra". Così, con la voce soffocata dalle lacrime, il neocampione d'Italia di ciclismo Filippo Zana, dai microfoni di RaiSport, prima di salire sul podio e vestire la maglia tricolore. "Che cosa sarà questa casacca per me>? - dice ancora il 23enne vicentino Zana - non lo so, ancora non ci posso credere. La mia oggi era la squadra più numerosa, perché la Bardiani è quella che ha più corridori italiani, e allora dovevamo provare qualcosa. Poi io sono riuscito a entrare nella fuga giusta, oggi è andato tutto in modo perfetto".

Professionista dal 2020, prima di oggi Zana aveva vinto il giro della Repubblica Ceca l'anno scorso e l'Adriatica-Ionica quest'anno. (ANSA).