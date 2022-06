Ciclismo: Merlier è campione del Belgio, Sagan in Slovacchia

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Oggi, in tutto il mondo, è stata una domenica di ciclismo dedicata alle prove in linea dei campionati nazionali, e in Belgio è stato il giorno di Tim Merlier che, imponendosi allo sprint sul traguardo di Middelkerke, ha bissato il successo del 2019. In Slovacchia pronostico rispettato con il pluricampione del mondo Peter Sagan che ha mantenuto il titolo nazionale, mentre in Francia c'è stata la prima volta del 28enne Florian Senechal, che a Cholet ha battuto involata due compagni di fuga, Anthony Turgis e Axel Zingle. Senechal ha beneficiato anche del lavoro del compagno di squadra, nella Quick-Step, Julian Alaphilippe, iridato che, non sentendosi in condizioni di forma tali da vincere, si è calato nei panni del gregario.

Soltanto 21 anni ha il nuovo campione di Spagna Carlos Rodriguez, impostosi per distacco a Palma di Maiorca, mentre in Olanda ha vinto il 25enne Pascal Eenkhoorn, professionista dal 2018. Pronostico rispettato in Portogallo, con il successo di Joao Almeida.

E fuori dall'Europa? Sergio Higuita ha trionfato in Colombia, mentre in Australia è stato il giorno di Luke Plapp. Il nuovo campione del Giappone si chiama invece Yukiya Arashiro, che fa parte del Team Bahrain. (ANSA).