Giro di Svizzera: il Covid disegna la classifica, Vlasov fuori

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Il Covid-19 imperversa al Giro di Svizzera di ciclismo. La UAE Emirates, dopo avere reso noti i casi di positività del corridore di casa Marc Hirschi e del proprio compagno di camera, il connazionale Joel Suter, ha ufficializzato che anche Diego Ulissi ha contratto la malattia e dunque ha deciso di abbandonare la corsa a tappe.

Anche il leader della corsa a tappe rossocrociata, il russo Alexander Vlasov, e il compagno di squadra, il tedesco Anton Palzer, sono risultati positivi e quindi costretti al ritiro, come annunciato dalla Bora Hansgrohe - la loro squadra - sui social.

Anche l'Alpecin non ha preso il via della 6/a tappa odierna, a causa della positività di due componenti lo staff. Ma non solo: si è ritirata pure la Bahrain-Victorius per via della positività di alcuni atleti e di componenti lo staff.

I timori delle squadre è che il virus si diffonda a pochi giorni dalla partenza del Tour de France, programmata per il primo luglio. (ANSA).