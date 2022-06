Ciclismo, Giro di Slovenia: Pogacar è il nuovo padrone

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Tadej Pogacar torna al successo e lo fa sulle strade di casa, vincendo la terza tappa del Tour di Slovenia, da Zalec a Celje, lunga 144,6 chilometri. Con l'affermazione odierna, Pogacar (all'ottavo successo stagionale) è balzato al comando della classifica generale con 7'' sul polacco Rafal Majka.

Così come accaduto mercoledì, in occasione della vittoria del polacco, il vincitore di due Tour de France ha attaccato da lontano, partendo dal gruppo assieme al compagno di squadra della UAE Emirates quando al traguardo mancavano 23 km: i due si sono involati sull'ascesa di Svetina, guadagnando un buon margine sui primi inseguitori. Dopo avere controllato in discesa, senza rischiare troppo, Pogacar e Majka sono stati raggiunti da Nicola Conci poco prima dell'ultima asperità, l'ascesa verso il traguardo di Celje. Lo scalatore sloveno ha subito portato un affondo deciso che ha costretto Conci alla resa: vittoria per Pogacar, con 11" sul compagno Majka e 14" su Conci.

"Come squadra abbiamo lavorato alla perfezione, per tenere la situazione sotto controllo. Sulla salita, Rafal e io abbiamo deciso di attaccare assieme ed è stato sufficiente per creare un margine sugli inseguitori - le parole di Pogacar -. La discesa era molto scivolosa, anche a causa di un po' di pioggia; sapevo che sarebbe stato difficile percorrerla forte, Conci è stato bravo a riprenderci e a quel punto sapevamo che avremo dovuto muoverci con intelligenza sull'ultima asperità. E' andata bene".

(ANSA).