Ciclismo, Giro di Svizzera: tappa a Impey, Williams resta leader

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Daryl Impey ha vinto allo sprint, in 4h14'09", la 4/a tappa del Giro di Svizzera di ciclismo, Grenchen a Brunnen, lunga per 190,8 chilometri. Il corridore sudafricano ha preceduto sul traguardo l'australiano Michael Matthews, secondo, e il danese Soeren Kragh Andersen, terzo.

Primo degli italiani Alberto Bettiol, che si classificato al quarto posto. Ottavo Gianluca Brambilla. Nella classifica generale resiste in vetta il britannico Stephen Williams.

