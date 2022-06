Delfinato: Vingegaard vince la tappa, Roglic la corsa

Primoz Roglic ha vinto il Giro del Delfinato, che si è concluso oggi con la disputa dell'8/a tappa, da Saint-Alban-Leysse a Plateau de Solaison, lunga 137,5. Lo sloveno, sull'ultimo traguardo è stato preceduto dal danese Jonas Vingegaard, suo compagno di squadra nella Jumbo-Visma, che si è imposto per una manciata di secondi in 3h49'20". Al terzo posto l'australiano Ben O'Connor. Un attacco in tandem, portato a 5 chilometri dal traguardo da Vingegaard e Roglic ha fatto la differenza nella corsa a tappe francese. Il 25enne danese e il tre volte vincitore della Vuelta di Spagna hanno staccato tutti.

Compreso Damiano Caruso che, nell'ordine d'arrivo, si è piazzato al 6/o posto. Nella classifica generale, Roglic, con il tempo di 29h11'22", precede lo stesso Vingegaard, secondo a 40", e O'Connor, terzo a 1'41". Caruso è 4/o a 2'33".