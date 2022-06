Ciclismo: Giani, è quasi certo che Tour partirà da Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 09 GIU - Il Tour de France 2024 "sicuramente sarà un momento molto importante, io do quasi per certo che partirà da Firenze, perché l'interlocuzione è valida".

Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani commentando l'ipotesi secondo cui il Tour de France del 2024 potrebbe partire da Firenze.

"Poi le modalità, le forme saranno tutte da studiare - ha aggiunto Giani a margine di un evento - ma con questo patto tra Toscana ed Emilia Romagna, io parlo spesso con Bonaccini e Nardella con Lepore: arriveremo a una serie di protocolli che ci permetteranno di fare insieme questa battaglia per una grossa manifestazione sportiva che nel 2024 possa caratterizzare le due regioni".