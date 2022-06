Ciclismo: ad Alessandria Collare d'Oro Coni in memoria Coppi

(ANSA) - ALESSANDRIA, 08 GIU - In occasione del talk 'Il Giro in Rosa', è stata ospite d'eccezione al Museo AcdB 'Alessandria Città delle Biciclette' Marina Coppi. La figlia del Campionissimo, infatti ha prestato per qualche mese il Collare d'Oro, massima onorificenza del Coni, attribuito 'alla memoria' e consegnato il 20 dicembre 2021. "Invece di tenerlo a casa e vederlo solo in famiglia, mi è sembrato bello concederlo in prestito, invitando i responsabili a esporlo in vista. Per me è un piacere - spiega - come il fatto che il nome di papà e le sue imprese non si dimentichino mai. I ricordi tengono vive le persone. Il Giro d'Italia lo fa ogni anno con la 'Cima Coppi', dedicandogli la montagna più alta".

La figlia del Campionissimo racconta anche il proprio rapporto con la bicicletta, spiegando "di avere sempre pedalato poco, magari per andare a fare la spesa, anche se adesso ormai uso l'auto. I miei nipoti invece sono saliti in sella molto presto". Sull'argomento del talk "il primo nome femminile che mi viene in mente è quello di Maria Canins", la campionessa della Val Badia vincitrice negli anni Ottanta, tra l'altro, di due Tour de France e di un Giro d'Italia, celebre per il suo duello con la francese Jeannie Longo. (ANSA).